В Ростовской области школьники устроили массовую драку

В Ростовской области произошла массовая драка школьников. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что в селе Средний Егорлык на территории школы подростки устроили массовую драку. Сообщается, что двух пострадавших госпитализировали.

СК России по Ростовской области организована процессуальная проверка по факту инцидента. Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

Ранее глава СКР затребовал доклад по делу о распылении перцовки в школе Екатеринбурга.