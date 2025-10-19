В Крыму появится государственный природный заповедник "Мыс Мартьян"

Правительство России утвердило постановление о создании государственного природного заповедника "Мыс Мартьян".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина, заповедник появится на базе одноименного природного парка регионального значения в Крыму. Его площадь составит 241,4 га, включая часть прилегающей акватории Черного моря.

"Повышение статуса этой территории обеспечит сохранение биологического разнообразия как наземной, так и морской частей создаваемого заповедника", - отмечают в Правительстве РФ.

Планируется, что создание особо охраняемой природной территории позволит снизить неконтролируемую антропогенную нагрузку и создать условия для научных исследований, развития туризма и экологического просвещения.

Ранее сообщалось, что в нынешний курортный сезон в Крыму отдохнули 4,5 млн человек, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.