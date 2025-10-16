Турпоток в Крым вырос на 15% за год

С июня по сентябрь, то есть в курортный сезон, в Крыму отдохнули 4,5 млн человек, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. А с января общее число туристов превысило 6 млн. За год ожидается около 7 млн, что в условиях СВО и отсутствия авиасообщения является хорошим результатом. Об этом говорилось на выставке туризма и активного отдыха "ТуристЭкспо. Крым-2025", которая проходит в Ялте.

Были приведены цифры, что 62% туристов приехали в Крым по Крымскому мосту на автотранспорте, 23% — поездом, а 15% — на автотранспорте через Херсонскую область. Более 40% отдыхающих выбирают Южный берег Крыма, около трети — западное побережье, а около 15% — восточное. Еще более 10% побывали в предгорьях Симферопольского и Бахчисарайского районов.

После крушения танкеров в Керченском проливе и выбросов мазута на побережье Крыма и Краснодарского края прогнозы были достаточно осторожными, но курортный сезон в Крыму прошел успешно.