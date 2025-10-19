Басист легендарной группы Limp Bizkit скончался в 48 лет

Ушел из жизни бас-гитарист легендарной группы Limp Bizkit Сэм Риверс. Ему было 48 лет.

"Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, наше сердце. Сэм Риверс был не просто нашим бас-гитаристом – он олицетворял собой магию", - приводит ТАСС сообщение группы.

Причина смерти басиста не называется.

Limp Bizkit были основаны в 1994 году во Флориде. Коллектив был трижды номинирован на премию Grammy и продал более 40 млн копий своих альбомов по всему миру. Последняя на данный момент пластинка группы вышла в 2021 году.

Как сообщало Накануне.RU, 10 лет назад Limp Bizkit собирались выступить в Тюмени, однако в итоге концерт был отменен – в городе не нашлось подходящей площадки и выступление было перенесено в Челябинск.