В Екатеринбурге нашли водителя, устроившего опасную езду на Плотинке ради съемки видео

В Екатеринбурге Госавтоинспекция установила водителя, который устроил опасную езду на Плотинке ради создания контента.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, ранее в средствах массовой информации появилось видео с грубыми нарушениями ПДД в самом центре Екатеринбурга. На опубликованных кадрах автомобиль мчался с превышением скорости по пешеходной зоне и создавал угрозу безопасности.

Автоинспекторы нашли лихача: им оказался 21-летний житель Екатеринбурга, чей стаж вождения не превышает двух лет. Сам он пояснил полицейским, что действия были совершены им ради съемки видео для интернета. В Госавтоинспекции отметили, что создание подобного контента несет реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

На нарушителя ПДД составлены административные протоколы по целому ряду статей КоАП РФ. Дополнительно с ним провели профилактическую беседу.

Напомним, в конце лета жительница Екатеринбурга устроила аварию, пока ее подруга снимала рискованный трюк ради видео для соцсетей.