В России хотят установить потолок цен на АЗС

В России могут установить потолок цен на автозаправочных станциях.

С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Президент союза Антон Шапарин направил соответствующее письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому. По его словам, требуется специальный механизм контроля в условиях, когда власти стали следить за ситуацией со снабжением топливом и его стоимостью на заправках. Потолок цен должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции.

Письмо Национального автомобильного союза поступило в антимонопольное ведомство и будет рассмотрено в установленном порядке. ФАС указывает, что осуществляет постоянный мониторинг цен на топливо на 12 тыс. АЗС, сообщают "Известия".

Напомним, правительство России намерено в ручном режиме поддерживать стабильную ситуацию на рынке топлива.