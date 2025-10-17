Раскол в Англиканской церкви: консервативные англикане объявили о создании нового Англиканского содружества

Движение консервативных англикан GAFCON (Global Anglican Future Conference) объявило о кардинальном "переустройстве" Англиканского содружества (сообщества), фактически объявив о разрыве с Лондоном.

Накануне Англиканская церковь Нигерии, которая является крупнейшей в мире англиканской общиной после Англии, объявила о своей духовной независимости и разрыве отношений с церковью Англии по причине окончательного отпадения последней от христианства и пропаганде грехов.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте GAFCON, председатель Совета примасов организации архиепископ Лоран Мбанда перечислил ключевые шаги по формированию новой структуры — Глобального Англиканского сообщества. Отныне GAFCON не признает авторитет архиепископа Кентерберийского и всю вертикаль, а единственным фундаментом нового сообщества провозглашается Библия. Будет сформирован собственный Совет примасов для управления Глобальным Англиканским содружеством. Причем подчеркивается, что это не отпадение от Англиканского содружества - это Лондон от него отпал.

"Мы не покинули Англиканское содружество; мы и есть Англиканское содружество", — говорится в заявлении.

Это уже не первое подобное решение. В феврале 2023 года главы поместных англиканских церквей, объединенных в так называемое Братство англикан Глобального Юга, отказались подчиняться Генеральному синоду и архиепископу Кентерберийскому. Причиной стали либеральные искажения христианства.

Втреча епископов новой организации должна состояться в марте 2026 года в Нигерии. Произошедшее знаменует глубокий кризис англиканства и может иметь далеко идущие последствия. Англиканская церковь является одним из фундаментов глобального влияния Британии. Англиканская церковь - это государственная церковь в Англии (ее главой является британский монарх, а архиепископ Кентерберийский - своего рода "премьер-министром") и матерь-церковь всемирного Англиканского содружества. Оно объединяет около 80 млн верующих и является одним из крупнейших в мире христианских сообществ.