16 Октября 2025
Фото: Francisco Seco/AP/TASS

Пропагандируют грехи. Церковь Нигерии объявила о разрыве с Англиканской матерью-церковью

Англиканская церковь Нигерии, которая является крупнейшей в мире англиканской общиной после Англии, объявила о своей духовной независимости и разрыве отношений с церковью Англии. Причиной стало окончательное отпадение последней от христианства. Об этом заявил примас церкви Нигерии, архиепископ Генри Ндукуба.
Он подчеркнул, что нигерийцы не хотят больше оставаться в общении со структурой, которая "решила благословлять грех и отвергать ясное учение Священного Писания". Имеется в виду пропаганда половых извращений, их "благословение" и приравнивание к семье и браку. Последней каплей стало назначение новым архиепископом Кентерберийским Сары Маллалли, которая стала первой женщиной на этом посту и активно пропагандирует содомию и прочие либеральные идеи. Ее назначение вызвало резкую критику со стороны англиканских общин в Африке, Азии и Латинской Америке.

"Духовная независимость" церкви Нигерии означает не только несогласие с назначением Маллалли, но и разрывание духовных, доктринальных и организационных связей с Англиканской церковью. Ранее англиканская церковь Нигерии в течение многих лет выступала против либеральных реформ в Англиканской церкви. Ндукуба заявил, что Нигерия способна жить без западных начальников.

Нигерия является самой населенной страной Африки и одной из самых быстро растущих в мире. В стране примерно поровну мусульман (в основном на севере) и христиан (на юге). По совокупному числу христиан Нигерия занимает первое место в Африке. Последние разделены в стране тоже примерно поровну на англикан, римо-католиков и протестантов-пятидесятников. При этом по абсолютному количеству англиканская община Нигерии является второй в мире после самой Англии. К слову, Нигерия одна из немногих стран Африки, где английский язык является официальным. Поэтому решение церкви Нигерии имеет еще и большое символическое значение.

Церковь Англии, или Англиканская церковь, - это государственная церковь в Англии и матерь-церковь всемирного Англиканского сообщества. Ее главой является британский монарх, а архиепископ Кентерберийский - своего рода "премьерм-министром".

