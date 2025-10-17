Два человека заразились ботулизмом на Камчатке, один из них — в реанимации

Два человека заразились ботулизмом на Камчатке, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, супружеская пара попала в больницу после отравления домашними консервированными грибами. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Он в реанимации под ИВЛ. Его супругу уже перевели из реанимации в обычное отделение.

Ранее в Дагестане шесть человек заразились ботулизмом из-за домашних закруток. Пострадавшие — члены двух семей. Они ели соленые огурцы и помидоры, после ужина всем стало плохо.