В Дагестане госпитализировали шесть человек с ботулизмом

В Дагестане шесть человек заразились ботулизмом из-за домашних закруток, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, пострадавшие — члены двух семей. Они ели соленые огурцы и помидоры, после ужина всем стало плохо.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы в инфекционную больницу Махачкалы. Состояние пяти человек удалось стабилизировать, одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В прошлом году в Екатеринбурге ботулизмом заболели две родственницы, которые употребляли рыбную консерву – шпроты в масле торговой марки "ТМ "За Родину", изготовленные калининградским ООО Рыбзавод "За Родину". Со слов одной из них, шпроты были куплены на мини-рынке возле ДК ВОС в Екатеринбурге у неизвестного с грузовой машины. В дальнейшем остатки злополучной консервы были исследованы в лаборатории, в продукции выявлен ботулотоксин. Он был обнаружен и в крови заболевших. Роспотребнадзор проводит расследование