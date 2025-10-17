17 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Россельхознадзор обнаружил в Свердловской области 332 гектара заброшенных сельхозземель

В Артинском районе Свердловской области обнаружены участки заброшенных сельхозземель общей площадью 332 га. Территория уже заросла сорной травой и древесной растительностью, которые могут стать причиной возникновения пожаров.

Как сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, выездные обследования сельхозземель проходили с 1 по 16 октября. Для проверки был выбран Артинский район. Обнаруженные неиспользуемые по назначению территории принадлежат юридическому лицу.

"На момент осмотра участки на всей площади покрыты сухостоем сорных трав, сформированной травостоем прошлых лет. Наблюдается захламление участка остатками каркасных теплиц, временных бытовок и навесов. Заросшие травянистой растительностью земельные участки в пожароопасный период могут являться причиной возникновения пожаров", - отметили в Россельхознадзоре.

В соответствии с законодательством РФ собственнику земель будут выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Напомним, что в мае этого года в Свердловской области также обнаружили 222,5 га сельхозземель, арендаторы и собственники которых допустили их зарастание. Это нарушает обязательные требования ст. ст. 13, 42 Земельного Кодекса РФ, ст. 8 ФЗ от 16.07.1998 № 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения".

Отметим, что в аналогичном нарушении обвиняли и банк "Агропромкредит", который, как уверены в Россельхознадзоре, минимум три года не использовал по назначению сельхозземли, в итоге отданные под строительство мусоросортировочного завода "Екатеринбург - Юг" в Сысертском районе. В результате, концессионное соглашение на строительство расторгли, а "Агромпромкредит" стал фигурантом дела о национализации уральских олигархов Бикова и Боброва.

Теги: Россельхознадзор, сельхозземли, пожарная опасность


