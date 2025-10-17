"Завод роботов" признан главным драйвером инноваций в Челябинской области

Челябинский "Завод роботов" стал победителем бизнес-премии "Время инноваций", подведенной изданием "Коммерсант.Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

Компания выделяется в регионе уникальным высокотехнологичным устройством роботов, активным внедрением инноваций и созданием современной инфраструктуры подготовки специалистов.

Директор МТС в Челябинской области Андрей Березной назвал "Завод роботов" "амбассадором инноваций" и компанией, "которая двигает время вперед".

Генеральный директор завода Наталья Гречищева отметила, что предприятие не только производит передовое оборудование, но и создает инфраструктуру для подготовки кадров, привлекает профессионалов со всей страны и делает технологии доступными для молодого поколения.