В Академическом районе Екатеринбурга построят новый Институт охраны материнства и младенчества

17 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Академическом районе Екатеринбурга построят новый Институт охраны материнства и младенчества

К 2029 году в Екатеринбурге появится новый комплекс зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Он разместится в границах улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова, в Академическом районе Екатеринбурга.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении изменений в государственную программу Российской Федерации "Строительство". В обновлённый перечень включено возведение нового комплекса НИИ ОММ. Как уточнили в правительстве РФ, программа дополнена проектами, направленными на развитие здравоохранения, агропромышленного комплекса и научно-технологического потенциала страны.

Стоимость строительства НИИ ОММ составит 10 миллиардов рублей, из которых 4,5 миллиарда будут выделены из бюджета Свердловской области. Площадь будущего комплекса превысит 35 тысяч квадратных метров. Завершение строительства запланировано на 2029 год. В 2025 году предусмотрено финансирование проектных и изыскательских работ на сумму 250 миллионов рублей из регионального бюджета.

НИИ ОММ, проект в Академическом районе(2016)|Фото: Правительство Свердловской области

Советник генерального директора АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Владимир Климин отметил, что решение о строительстве НИИ ОММ в Академическом районе имеет стратегическое значение для Российской Федерации – институт принимает пациентов из 35 территорий нашей страны. По его словам, новый институт станет важным элементом формирующегося в Академическом медицинского кластера, создаст рабочие места и привлечёт высококвалифицированных специалистов, исследователей и будущих врачей.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал соглашение с правительством РФ о начале подготовки к строительству.

Сегодня НИИ ОММ располагается в зданиях на улице Репина, которым почти сто лет. Новый комплекс позволит вывести институт на современный уровень, обеспечив условия для научных исследований и высокотехнологичной медицинской помощи.

Теги: НИИ ОММ, Академический


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.10.2025 15:22 Мск Мишустин внес в госпрограмму "Строительство" проект НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети