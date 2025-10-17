В Академическом районе Екатеринбурга построят новый Институт охраны материнства и младенчества

К 2029 году в Екатеринбурге появится новый комплекс зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ). Он разместится в границах улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова, в Академическом районе Екатеринбурга.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении изменений в государственную программу Российской Федерации "Строительство". В обновлённый перечень включено возведение нового комплекса НИИ ОММ. Как уточнили в правительстве РФ, программа дополнена проектами, направленными на развитие здравоохранения, агропромышленного комплекса и научно-технологического потенциала страны.

Стоимость строительства НИИ ОММ составит 10 миллиардов рублей, из которых 4,5 миллиарда будут выделены из бюджета Свердловской области. Площадь будущего комплекса превысит 35 тысяч квадратных метров. Завершение строительства запланировано на 2029 год. В 2025 году предусмотрено финансирование проектных и изыскательских работ на сумму 250 миллионов рублей из регионального бюджета.

Советник генерального директора АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Владимир Климин отметил, что решение о строительстве НИИ ОММ в Академическом районе имеет стратегическое значение для Российской Федерации – институт принимает пациентов из 35 территорий нашей страны. По его словам, новый институт станет важным элементом формирующегося в Академическом медицинского кластера, создаст рабочие места и привлечёт высококвалифицированных специалистов, исследователей и будущих врачей.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал соглашение с правительством РФ о начале подготовки к строительству.

Сегодня НИИ ОММ располагается в зданиях на улице Репина, которым почти сто лет. Новый комплекс позволит вывести институт на современный уровень, обеспечив условия для научных исследований и высокотехнологичной медицинской помощи.