Мишустин внес в госпрограмму "Строительство" проект НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга

Проект Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), который планируют возвести в Академическом районе Екатеринбурга, теперь включен в перечень мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы "Строительство". Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, что НИИ ОММ станет основой для будущего медкластера в Академическом районе Екатеринбурга. Строительство предполагается завершить к 2029 году. За это время в самом молодом районе Екатеринбурга появится комплекс зданий площадью 35,3 тыс. кв.м., где расположится 258 коек для пациентов. А этим летом губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал с федеральным правительством соглашение о строительстве медицинского кластера в Академическом, на который заложено 4,5 млрд рублей.

Отметим, что медицинский кластер станет одним из ключевых компонентов наукограда в Академическом. На площадке разместят несколько лечебных и научных учреждений, в том числе районный медицинский центр, включающий в себя детскую и взрослую больницы, поликлиники, женскую консультацию, стоматологию, травматологическое отделение, а также технопарк "Академический", инновационный онкоцентр и центр реабилитации.

Создавать медкластер будут поэтапно. Основой станет один из ведущих медицинских центров – Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ).