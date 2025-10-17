В дома Южного района Полевского вернулось отопление

В Полевском (Свердловская область) устранили крупную коммунальную аварию, из-за которой жители Южного района почти трое суток провели без отопления. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Уважаемые полевчане! Котельная запущена и постепенно набирает температуру, давление рабочее и тепло возвращается к потребителям. Авария устранена! Сейчас прилагаются все усилия, чтобы обеспечить вас комфортным теплом в кратчайшие сроки! Спасибо за понимание и терпение!" - говорится в сообщении.

Напомним, что коммунальная авария произошла вечером 14 октября на участке магистральной тепловой сети в районе перекрестка ул. Фурманова и ул. Бажова, но только к вечеру 15-го место прорыва удалось обнаружить. Из-за этого порядка 13 тыс. жителей в 130 домах остались без тепла.

Прокуратура уже вмешалась в ситуацию, пообещав горожанам оценить соблюдение законодательства о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами, а также проконтролировать перерасчет платы за отопление.