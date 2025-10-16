Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением тепла в Полевском из-за коммунальной аварии

Прокуратура Полевского вмешалась в ситуацию с отключением теплоснабжения в домах горожан. Из-за коммунальной аварии порядка 13 тыс. жителей в 130 домах южной части Полевского уже вторые сутки сидят без тепла.

"По состоянию на 18 час. 15 октября 2025 года авария локализована, производится замена поврежденного участка трубопровода. Устранение аварии находится на контроле прокуратуры. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения законодательства о бесперебойном обеспечении граждан коммунальными ресурсами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Прокуратура также проконтролирует обеспечение надлежащего температурного режима в социальных объектах города, а по завершении работ позаботится о том, чтобы потребителям не забыли произвести перерасчет платы за отопление.

Напомним, что коммунальная авария произошла вечером 14 октября - на участке магистральной тепловой сети в районе перекрестка ул. Фурманова и ул. Бажова произошел прорыв. Только вечером 15 октября место повреждения удалось найти, на сегодняшний день работы все еще продолжаются.

Тем временем, АО "Полевская коммунальная компания" сообщила, что проживающим в районе ул. Металлургов,1 также снизят температуру отопления и ГВС на время проведения работ - с 09.00 и вплоть до устранения повреждения на тепловой сети Ду 150 мм. Достанется жильцам домов №№ 1,3,5,7,9 и 11 на Металлургов.

По данным администрации, социальные объекты в городе работают в особом режиме. Детские сады в режиме "дежурной группы", в школах уроки сокращены до 30 минут, а в стационаре поликлиники удовлетворительную температуру поддерживают техническими средствами.