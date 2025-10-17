Видеоролик о зимнем Южном Урале признан лучшим в России

Видеосюжет "Южный Урал. Зима, которая вдохновляет " занял первое место в номинации "Приключенческий туризм и отдых" в главном туристическом кинофестивале страны "Диво России 2025". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Ролик был создан группой южноуральских документалистов. В нем показан широкий спектр возможностей для зимнего отдыха: современные горнолыжные курорты с развитой инфраструктурой, термальные источники, а также новые туристические кластеры.

По словам генерального директора Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инны Хватковой, благодаря программам господдержки в регионе активно обновляется туристическая инфраструктура и растет поток путешественников со всей страны.