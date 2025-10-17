Орбан планирует созвониться с Путиным 17 октября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует сегодня, 17 октября, обсудить по телефону с президентом России Владимиром Путиным его предстоящую встречу в Будапеште с американским лидером Дональдом Трампом.

Орбан сообщил, что в четверг вечером отдал распоряжения создать оргкомитет по подготовке саммита России и США, работа началась, пишет РИА Новости. Он отметил, что встреча Путина и Трампа может состояться через неделю после встреч глав МИД России и США, которая запланирована на следующей неделе.

16 октября состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран. Трамп сообщил, что встретится с российским коллегой в согласованном месте в Будапеште.