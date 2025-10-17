СМИ: Индийские НПЗ впервые закупили нефть в Гайане

Два индийских нефтеперерабатывающих завода приобрели крупную партию нефти у американской компании Exxon Mobil в южноамериканской Гайане, сообщает Reuters.

По информации источников агентства, поставка запланирована на конец декабря или начало января 2026 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить покупать нефть у России. Однако МИД Индии не подтвердил, что Моди провел разговор с главой Белого дома. В министерстве подчеркнули, что индийские власти при импорте энергоносителей исходят исключительно из интересов потребителей.

До этого президент США назвал Индию и Китай основными спонсорами конфликта на Украине. Свое обвинение Трамп объяснил тем, что Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть.