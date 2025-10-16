МИД Индии отреагировал на слова Трампа об отказе Моди от российской нефти

Индийские власти в сфере импорта энергоносителей ориентируются на интересы потребителей, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

"Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом", - цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Якобы, по его словам, это невозможно сделать немедленно, но процесс уже начался.

Ранее президент США назвал Индию и Китай основными спонсорами конфликта на Украине. Свое обвинение Трамп объяснил тем, что Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть. Однако он отметил, что также от покупки части энергоносителей из России не отказались и страны НАТО. Он заявил, что пошлины против России будут эффективны только если европейские страны присоединятся к американским рестрикциям.