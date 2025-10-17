Средняя пенсия превысит 30 тысяч рублей в 2028 году

В России средняя страховая пенсия вырастет на четверть и достигнет 30 тыс. руб.

Это произойдет к 2028 году, говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета Соцфонда России. Выплаты будут повышаться поэтапно: в 2026 году — на 7,6%, а в 2027–2028 годах запланированы по две индексации — на 4% в феврале и на 3,4–3,8% в апреле.

В Минтруде указали, что динамика пенсий напрямую зависит от прогноза по уровню зарплат от Минэк. Объем фонда оплаты труда определяет поступления страховых взносов, за счет которых и финансируются выплаты.

Также стало известно, что зарплата в 2025 году превысит 100 тыс. руб. Она будет увеличиваться до 108 тыс. в 2026 году, 117 тыс. — в 2027-м и 125 тыс. — в 2028-м.

При этом разрыв между пенсиями и зарплатами останется значительным. По данным Счетной палаты, соотношение средней страховой выплаты к заработку будет постепенно снижаться: с 24,2% в 2026 году до 23,5% в 2028-м. То есть оклады будут примерно в четыре раза выше пенсий, сообщают "Известия".

Напомним, в 2026 году 706 тыс. граждан России смогут единовременно получить свои пенсионные накопления.