Средний размер пенсий снизился ниже четверти от зарплат

В первой половине текущего года средний заработок граждан достиг 96 тыс. руб., в то время, как пенсий — 23 тыс.

Таким образом, выплаты пенсионерам составили 24% от уровня зарплат. Таковы данные Росстата. Данный показатель минимален за 17 лет — в последний раз он опускался ниже 25% в 2008 году.

Как заявил член экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике Валериц Тумин, падение связано с быстрым ростом заработков на фоне дефицита кадров и более сдержанным увеличением выплат пожилым гражданам. За 2023–2024 годы оклады выросли примерно на треть, тогда как пенсии прибавили 17%.

В дальнейшем рост доходов будет замедляться из-за охлаждения экономики. По прогнозу Минэка, в 2026 году рост реальных зарплат сократится до 2,4%, сообщают "Известия".

Напомним, в 2026 году 706 тыс. граждан России смогут единовременно получить свои пенсионные накопления.