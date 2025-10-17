Названы причины роста цен на сельдь

В России на формирование цен на сельдь влияют расходы на инвестиции в развитие отрасли, обеспечение работы промысловых судов, увеличение заработной платы, логистика, рыбопереработка, а также ключевая ставка Центробанка РФ.

Об этом заявили в Росрыболовстве. Сегодня оптовые цены на тихоокеанскую и атлантическую сельдь снижаются. Ведомство указало, что следит за динамикой цен на рыбную продукцию.

С начала текущего года рыбаки добыли около 470,5 тыс. т сельди - на 25,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщают "Известия".

Напомним, в России средняя розничная стоимость соленой сельди в январе–сентябре составила 375 руб. за 1 кг. Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом оптовые цены на сельдь идут вниз.