Стоимость сельди в рознице увеличилась на 28% на фоне подешевевшей икры

В России средняя розничная стоимость соленой сельди в январе–сентябре составила 375 руб. за 1 кг.

Это на 28% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом оптовые цены на сельдь идут вниз. Согласно информации Нацрыбресурса, средняя стоимость атлантической сельди в центре РФ в опте составила 185 рублей за кг (−14% с начала года), на северо-западе страны она подешевела на 20%, до 162 рублей за кг. Тихоокеанская сельдь на Дальнем Востоке в опте стоила в начале октября 120 рублей (−20% с начала года).

Несмотря на удешевление в опте, розничные цены продолжают расти. Это связано с увеличением затрат на логистику, хранение и переработку. Доля сырья в конечной стоимости составляет около 25%, переработки и упаковки — 20%, транспортировки — 15%, оптовой наценки — 10%, а розничной — 30%.

В цепочке поставок сельди может быть до шести посредников, а совокупная наценка — от 5 до 50%, что увеличивает цену конечного продукта в 2–3,5 раза, заявили в Федеральной антимонопольной службе. ФАС направила запросы в 37 рыбодобывающих организаций и в настоящее время анализирует информацию.

Сегодня сельдь — самая популярная рыба в стране, занимающая второе место по объему розничных продаж среди всех категорий "рыбной полки", лишь немного уступая консервам, сообщают "Известия".

Тем временем, в России впервые с 2024 года подешевела лососевая икра. В сентябре 1 кг деликатеса в среднем по стране стоил 9 тыс. 400 руб., в августе — 9,5 тыс. руб.