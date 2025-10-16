16 Октября 2025
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Власти думают повысить минимальный проходной балл ЕГЭ в вузы

В Минобрнауки РФ рассматривают возможность повышения минимального балла ЕГЭ для прохождения в вуз. Также их могут сделать одинаковыми для всех вузов. Об этом говорилось на стратегической сессии в Казани, посвященной итогам приемной кампании 2025 года и новым правилам приема в следующем году.
Замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук признал, что проходной балл "пока невысок".

"Если у себя статистику возьмете, кто с какими баллами зашел, кто дошел до финала и кто успешно вышел, то поймете, что низкий минимальный балл - это вы потом все свои усилия, ресурсы, извините, тратите, отчасти зря", - отметил он, имея в виду, что в вузы поступает много неучей.

При этом балл нельзя поднимать сразу, можно только поднять его на будущее. А вот сами вузы могут это постепенно делать, они должны понимать, что это произойдет, сказал чиновник. Чтобы было качество на выходе, нужно качество на входе.

Накануне.RU ранее писало о том, что минимальные баллы для прохождения в вуз - это уровень двоечника. Они составляют по всем предметам около 40 из 100, причем первичных баллов можно набрать еще меньше - около четверти. Как пишет питерское издание "Фонтанка", это не какие-то захолустные вузы, а известные и даже престижные. Так, в этом году на направление "Химия, физика и механика материалов" в СПбГУ зачислили студента, который набрал на ЕГЭ 109 баллов за три предмета. На "Социологию" поступил выпускник со 110 баллами, на многие другие специальности хватило 120-130 баллов. То есть поступили двоечники. В пресс-службе университета подчеркнули, что таков уровень выпускников школ. Но проблема в том, что власти считают, что этого вполне достаточно для поступления. Теперь, видимо, будет взят курс на повышение неприлично низких проходных баллов.

Намерение властей укладывается в логику сокращения набора в вузы и увеличения потока в колледжи. Эта тема особенно активно муссируется с начала 2025 года под предлогом нехватки рабочих рук.

Теги: ЕГЭ, вуз, поступление


