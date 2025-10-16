Из Минобороны может уйти замглавы министерства генерал-полковник Фомин

Из Минобороны может уйти заместитель министра, генерал-полковник Александр Фомин, входящий в группу, которая в 2022 и 2025 гг. вела переговоры с Украиной в Стамбуле.

Об этом сообщили два источника РБК, близких к Минобороны. По словам собеседников издания, указ уже подготовлен.

Генералу Фомину 66 лет. В 90-х он занимал различные посты в Росвооружении, в начале 2000-х работал в Рособоронэкспорте. В 2004-м году был назначен заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). С января 2017 г. – заместитель министра обороны.