Глава МИД Польши предложил бить ракетами Tomahawk по российским НПЗ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал поставку американских ракет Tomahawk Украине и призвал бить ими по российским НПЗ, пишет The Guardian.

По мнению Сикорского, опасения эскалации конфликта в случае возможных поставок данных ракет на Украину преувеличены.

Ранее польский министр заявил, что Украина всерьез готова воевать против России еще три года. Также Сикорский предупредил, что Европа должна быть готова к российским ударам вглубь региона и что безответственно отказываться создавать оборонительные сооружения типа стены беспилотников на восточном фланге.