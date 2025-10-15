Сикорский: Украина готова воевать против России еще три года

Украина всерьез готова воевать против России еще три года, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Лондоне.

Он сказал, что это вполне разумно и за это время нужно убедить президента России Владимира Путина, что так и будет. А ЕС будет поддерживать Украину в течение этого времени. Она выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп предоставит Киеву ракеты большой дальности Tomahawk.

Также Сикорский предупредил, что Европа должна быть готова к российским ударам вглубь региона и что безответственно отказываться создавать оборонительные сооружения типа стены беспилотников на восточном фланге. Предоставление Украине дополнительных боеприпасов, включая средства ПВО, системы малой и средней дальности, необходимо для защиты самой Европы, считает Сикорский.

Сенатор РФ Владимир Джабаров, комментируя эти слова, сказал, что это не Украина готовится воевать еще три года, а Европа и НАТО.