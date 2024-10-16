16 Октября 2024
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Тюменской области 80 лет В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

"Выбор в пользу денег". В СПбГУ рекордное количество двоечников поступили на платное обучение

В Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в этом году на платное обучение поступило беспрецедентно большое количество абитуриентов с настолько маленькой суммой баллов по ЕГЭ, что их можно смело занести в категорию "двоечники".
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Напомним, почти по всем предметам по выбору минимальное количество баллов на ЕГЭ для поступления в вуз составляет всего 35-40, что позволяет их набрать, практически не имея никаких знаний по предмету. По обязательным ЕГЭ еще ниже: русский язык - 24, математика профильного уровня - 27. Это неприлично низкие результаты.

Рекордно низкий проходной балл в вузе - на экономике. На это одно из самых популярных и престижных направлений в СПбГУ поступил студент всего со 112 баллами. А прием на платное обучение вырос на 65% за год.

Всего в СПбГУ прием на платное обучение вырос на 20% за год. Это позволяет вузу получить дополнительные внебюджетные доходы, но очевидно, что снижение планки требований к абитуриентам негативно сказывается на имидже вуза, который позиционирует себя как один из ведущих университетов страны. Как смогут учиться студенты со столь мизерными баллами по ЕГЭ, неизвестно. На заре появления платного обучения в России считалось, что студенты-платники тоже должны соответствовать по уровню знаний, чтобы числиться в вузе. Но довольно быстро это сменилось тем подходом, что "кто платит, тот и заказывает музыку", то есть к платникам особое отношение - как к людям, которые неприкасаемы, раз они платят деньги. Образованию в целом это нанесло большой урон.

"Между деньгами и имиджем, похоже, выбор сделан в пользу денег", - делает вывод местное издание "Фонтанка", анализируя результаты приемной кампании в СПбГУ.

Теги: образование, обучение, студенты, егэ


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