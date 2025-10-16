Экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински проиграл суд местной журналистке

Бывший глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински проиграл журналистке "Крик-ТВ" Анастасии Сережниковой и телекомпании "Резонанс" в суде по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Судебному процессу предшествовало интервью, в котором Сережникова задала неудобный для Шыхлински вопрос, где прозвучало оценочное суждение о диаспоре в регионе. В октябре 2024 года интервью было опубликовано на YouTube-канале "КРИК-ТВ" и вызвало негодование у истца.

В иске Шыхлински заявил, что в основе вопроса лежит заведомо ложное утверждение о его причастности к созданию организованной преступной группировки. В связи с этим он требовал признать сведения ложными и порочащими его честь и деловую репутацию. Ответчики были обязаны опубликовать опровержение и удалить несколько видео, а также выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей и судебные расходы.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил, что фраза журналистки была высказана в форме вопроса, а не утверждения. Более того, формулировка "так называемую ОПГ" говорит об оценочном характере высказывания, которое даже не несло за собой оскорбление.

Не согласившись с решением, Шыхлински обратился с жалобой в Свердловский областной суд, но и там встали на сторону СМИ. Решение вступило в законную силу.

Напомним, что экс-глава азербайджанской диаспоры на Урале сейчас находится в СИЗО. Органами следствия ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство группой лиц из корыстных побуждений или по найму".

Стоит отметить, что его сын Мутвалы Шыхлински также находится под арестом. Его обвиняют по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Недавно арест Шыхлински-младшего продлили до зимы.