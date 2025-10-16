На Южном Урале увеличили выплаты контрактникам СВО

На Южном Урале региональная выплата контрактникам, заключившим договор на участие в специальной военной операции, увеличена с 1,5 млн до 2,4 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Вопрос о повышении единовременных выплат стал темой внеочередного заседания Законодательного собрания Челябинской области, на котором был принят соответствующий законопроект. В целом за заключение договора с Министерством обороны южноуральцам теперь будут платить не 2 млн, а 3 млн рублей (включая средства муниципалитетов и федеральные средства).

Инициативу губернатора Челябинской области Алексея Текслера поддержали депутаты областного парламента, подчеркнув важность поощрения добровольцев, участвующих в выполнении государственных задач.