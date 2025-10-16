В ГД объяснили, почему майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих

Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих, в том числе из-за предстоящих длинных новогодних каникул, сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она отметила, что абсолютное большинство россиян разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными. По мнению Бессараб, зачастую это единственный праздник, когда вся семья имеет возможность вместе отдыхать, навещать родственников и путешествовать.

ТАСС сообщает, что майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет. Напомним, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Ранее министр труда России Антон Котяков объяснил, почему нельзя переносить праздничные выходные дни с новогодних каникул, например, на майские праздники. Многие россияне считают, что выходные дни им были бы полезнее в теплое время года. Если кратко, то министр объясняет отказ от переноса необходимостью менять Трудовой кодекс и традициями. Но не объясняет, почему считает и то, и другое неприкасаемыми и неизменяемыми сферами.