В Екатеринбурге запустят дополнительные автобусы на время ремонта трамвайных путей в отдаленном районе

В микрорайон ЖБИ Екатеринбурга направят несколько автобусов, пока по улице Сыромолотова идут ремонтные работы трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что с 00.00 18 до 05.00 27 октября по улице не будут курсировать трамваи № 8, 12, 13, 15 и 23. Вместо них на маршрут автобуса №49 добавят еще четыре машины, а на №61 - восемь.

Трамваи же пойдет по следующим маршрутам:

№ 8 от станции Машиностроителей – Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;

№ 12 от станции Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО – Мичурина – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Московская – станция Дворец Спорта;

№ 13 от станции 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;

№ 15 от станции Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Московская – проспект Ленина – Исеть;

№ 23 от станции Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – Блюхера – станция Шарташ.

Напоминаем, что для удобства автомобилистов и всех жителей города все дорожные работы и перекрытия публикуются на информационной карте.