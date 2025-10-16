Ежегодно более 200 тыс. смертей в России связаны с ожирением

Более 200 тыс., или около 12% всех смертей в России, связаны с избыточной массой тела и ожирением. Об этом говорится в статье, опубликованной в научной статье в журнале "Демографическое обозрение", посвященной этому вопросу.

Ожирение является острейшей глобальной проблемой, которая пока только прогрессирует. В России людей с ожирением почти 25%. Таковыми считаются те, у кого индекс массы тела больше 30. Он рассчитывается как отношение массы в килограммах к росту, возведенному в квадрат (в метрах). Например, при росте 170 см ожирением считается масса более 87 кг, при росте 180 см - более 97 кг. Особенно сильно выросла распространенность ожирения в России среди мужчин. Если в начале 90-х им страдали около 9% мужчин, то сегодня - более 20%, как и у женщин, среди которых этот показатель почти не менялся. Это больше, чем в мире в целом, особенно для мужчин - почти в два раза. Распространенность ожирения в России такая же, как и в странах с высоким уровнем дохода.

В статье была использована методика относительных рисков смертности, которая позволяет выделить из общего числа смертей в различных половозрастных группах те случаи, которые были вызваны именно избыточной массой тела и ожирением. Непосредственно от этой причины в 2023 году в России умерло свыше 200 тыс. человек - 11% мужчин и 13% женщин. Причем для мужчин почти 60% всех смертей, вызанных избыточной массой тела и ожирением, приходятся на возраст до 60 лет, а почти 70% - до 70 лет. Иными словами, для мужчин с ожирением вероятность не дожить до 70 лет достигает почти 70%.

Основу смертности, вызванной избыточной массой тела и ожирением, составляют сердечно-сосудистые заболевания. В последние годы вырос вклад диабета, особенно для женщин. В целом люди с ожирением имеют ожидаемую продолжительность жизни меньше на 3,4 года, чем те, у кого вес в норме.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере заявила, что заболеваемость ожирением в России за последние четыре года выросла на 42%. При этом такой огромный рост будто бы связан с эффективным выявлением заболевания в ходе профилактических осмотров и диспансеризации. Наиболее выражен он среди подростков 15-17 лет и трудоспособных людей.

В марте министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ожирением страдает практически четверть россиян 21% мужчин и 27% женщин. Особенно тревожно то, что среди детей в возрасте 7-11 лет ожирение наблюдается почти у 33%. Но пока нет никаких планов по борьбе с ожирением у детей и подростков, признала Голикова. Хотя поручение подготовить такой план было дано Минздраву еще в 2021 году.

Врачи называют две главные причины ожирения: нездоровая еда (сладкое, жирное) и малоподвижный образ жизни.