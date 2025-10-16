Список потенциально опасных пород собак хотят расширить

Межфракционная группа депутатов Госдумы по обращению с бездомными животными подготовила варианты поправок к проекту закона о запрете выгула опасных пород собак пьяными гражданами и детьми.

Как заявил член рабочей группы депутат Александр Спиридонов, собранные в документе предложения направлены в правительство. "В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства [потенциально опасных собак], но там всего 12 пород, которых и в России особо нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке (место между шеей и верхней частью спины) больше, например, 30 или 40 см. Давайте обсуждать", — указал парламентарий.

В России детям, пьяным и недееспособным гражданам могут запретить выгуливать собак, у которых рост в холке превышает 30 или 40 см. При этом россиянам до 14 лет предлагается запретить выгул собак выше 30 см, а детям от 14 до 16 лет — выше 40 см.

Депутаты приводят примеры собак, которые неоднократно нападали на граждан. Это ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры. В любом случае эти породы окажутся в особом перечне вне зависимости того, какой подход будет в итоге закреплен в законодательстве, сообщают "Известия".

Ранее в Госдуме выступили с предложением ввести ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек.