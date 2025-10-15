Министерство финансов Пермского края ищет подрядчика предоставления кредита для покрытия дефицита бюджета

Министерство финансов Пермского края ищет подрядчиков на право оказания финансовой услуги по предоставлению региональному бюджету кредита в виде возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета Пермского края и (или) погашения долговых обязательств Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Три заявки стоимостью чуть более 64 млн руб. каждая, опубликованы на сайте государственных закупок.

В информации о закупке говорится, что подрядчик должен предоставить услуги по предоставлению кредита в рублях, при этом должны отсутствовать комиссии, сборы и иные платежи, кроме процентов по кредиту и штрафных санкций, а сам кредит должен иметь возможность досрочного расторжения.

Аукцион размещен 13 октября, окончание подачи заявок - 23 октября 2025 года.