ГД рекомендовала кабмину проработать ответ на депортацию россиян из Латвии

Госдума рекомендовала правительству РФ проработать предложения по ответным мерам в отношении Латвии из-за депортации 841 гражданина России.

Кроме того, ГД обратилась к кабмину с просьбой поддержать иски и обращения депортируемых россиян к властям Латвии "в судебных инстанциях и международных органах", пишет ТАСС.

Проект заявления Госдумы о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении граждан России будет направлен в ООН и парламенты стран мира, следует из текста документа, размещенного в думской электронной базе.

Ранее сообщалось, что в Латвии из страны выдворяют более 800 россиян за нарушение миграционного законодательства.

Также в стране принят законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский язык можно будет изучать только как "язык меньшинства".