В Латвии собираются депортировать более 800 россиян за нарушения миграционного законодательства

В Латвии из страны выдворят более 800 россиян за нарушение миграционного законодательства. Они покинут страну до 13 октября, сообщает Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции Мадару Пуке.

По данным РИА Новости, в Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоязычные. Однако в ней действует только один государственный язык — латышский. Русскому языку присвоен статус иностранного.

Также в стране принят законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет. Русский язык можно будет изучать только как "язык меньшинства".

Правительство Латвии в августе 2022 года решило продлевать временные виды на жительство гражданам России лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2.