ФАС мониторит цены на топливо на независимых АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) мониторит цены на независимых АЗС, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев.

Он отметил, что вопрос ценообразования на заправках находится на контроле у органов власти. "Реагируем, если выявляем необоснованные ценовые отклонения. Мы отработали по Твери и Тюмени, где выдали предупреждение, компании их оперативно исполнили", - цитирует ТАСС Королева.

Ранее сообщалось, что в России могут установить потолок цен на автозаправочных станциях. С такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. Президент союза Антон Шапарин направил соответствующее письмо главе ФАС Максиму Шаскольскому. По его словам, требуется специальный механизм контроля в условиях, когда власти стали следить за ситуацией со снабжением топливом и его стоимостью на заправках.