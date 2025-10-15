На Южном Урале выявлены массовые нарушения миграционного законодательства

Челябинские полицейские в ходе рейда выявили целый ряд нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным пресс-службы, иностранные граждане использовали поддельные документы, умышленно меняли данные, чтобы обойти запрет на въезд в Россию, а один из работодателей незаконно использовал труд мигрантов, не уведомляя органы о заключении и расторжении трудовых договоров. В отношении мужчины составлен 71 административный протокол. Ему грозит штраф до 800 тыс. руб. за каждого работника или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также сотрудниками полиции выявлены четыре случая нарушения порядка въезда в Россию гражданами стран ближнего зарубежья и один случай незаконной миграции.

За два дня работы в МВД зафиксировано 28 преступлений и 314 административных правонарушений в сфере миграции, 26 человек получили запрет на въезд в Россию, а еще 74 иностранца были выдворены из страны.

Все эти нарушения были выявлены в рамках второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025". Массовые проверки будут продолжены для защиты интересов граждан Российской Федерации.