Свердловские приставы отправили на родину больше тысячи нелегальных мигрантов

За 9 месяцев 2025 года судебные приставы Свердловской области отправили на родину больше тысячи иностранцев, нелегально находившихся в России и нарушивших миграционное законодательство.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУФССП, всего с начала года со Среднего Урала были выдворены 1 тысяча 176 нелегальных мигрантов. Отправки домой они дожидались в центрах временного содержания иностранцев, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ.

Судебные приставы оформили все необходимые документы и препроводили мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу России.

Напомним, недавно на Среднем Урале суд назначил 5,7 млн рублей штрафа за незаконное привлечение мигрантов к работе на хлебокомбинате. А в Екатеринбурге силовиками был пресечен канал незаконной миграции – работали спецслужбы сразу двух уральских регионов.