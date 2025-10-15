15 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: bundestag.de

В Германии сорвалось коалиционное соглашение о воинском призыве

В правительстве Германии сорвалось уже согласованное коалиционное соглашение о введении в стране новой модели призыва на военную службу, пишут немецкие СМИ.

Как сообщалось, канцлер Фридрих Мерц намерен вернуть призыв в армию и сделать ее сильнейшей в Европе. А численность военнослужащих бундесвера планируют увеличить со 182 тыс. до 260 тыс. пока за счет добровольцев, но в случае недостатка будет введен воинский призыв. Достигнутое соглашение предполагало жеребьевку. Но и этот компромисс сорвался буквально в последнюю минуту, когда была отменена запланированная в бундестаге конференция с участием руководства парламентских фракций консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Теперь судьба соглашения неизвестна.

Идея возвращения воинского призыва непопулярна в Германии. На днях сообщалось, что в стране значительно выросло число людей, отказывающихся от военной службы. За восемь месяцев 2025 года более 3200 человек попросили освободить их от военной службы. Это самые высокие цифры за последние 14 лет и больше, чем за весь 2024 год. Предполагается, что это связано с нежеланием быть отправленным на Украину, что потенциально возможно. При этом право на отказ от военной службы гарантировано немецкой конституцией.

На прошлой неделе в Германии разразился скандал после того, как студент из Ганновера публично заявил, что не намерен защищать страну в случае войны.

"Я не хочу служить в армии. Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина", – сказал студент.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Мерц "решил окончательно полностью себя посвятить милитаризации Германии за счет своего народа".

Теги: германия, призыв


