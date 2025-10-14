14 Октября 2025
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Lisi Niesner

Мерц теряет поддержку в Германии, продвигая идею призыва в армию для сдерживания России

Канцлер Германии Фридрих Мерц теряет поддержку из-за намерений вернуть призыв в армию, пишут немецкие СМИ.

Численность военнослужащих бундесвера планируют увеличить со 182 тыс. до 260 тыс. пока за счет добровольцев. Если же этого будет недостаточно, Мерц предлагает ввести воинский призыв. Это решение раскалывает немецкое общество, которое и так разделено на два непримиримых лагеря: одни выступают против любой эскалации, а другие, напротив, - за военное сдерживание России. Обе стороны обвиняют друг друга, называя противников либо "сторонниками Путина", либо "поджигателями войны". И пока Мерцу не только не удается их примирить, но он усиливает это разделение.

Правящая коалиция как будто достигла компромисса: в случае призыва будет проводиться жеребьевка, чтобы определить, кто именно из мужчин и какого года рождения будет призван в армию. Но фактическая лотерея в таких важных для страны вещах - это не то, что нужно, и показывает неуверенность правительства, пишут СМИ.

В сентябре Мерц заявил, что Германия хочет снова "формировать Европу" за счет создания сильной немецкой армии. Ранее, в своей первой речи в Бундестаге на посту канцлера, он пообещал создать самую сильную армию в Европе. Это будет его главным приоритетом.

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт назвала "безумием" намерение правящей коалиции ввести систему жеребьевки. Она выступила резко против введения в стране обязательной воинской повинности.

"Призывники завтрашнего дня могут стать солдатами Бундесвера послезавтра, которых затем могут отправить на Украину", - подчеркнула она, призвав к дипломатии.

Правда, в начале сентября Мерц исключил отправку немецких войск на Украину до заключения мирного соглашения.

В конце августа правительство Германии приняло законопроект о новой модели военной службы на добровольной основе. Однако в Бундестаге законопроект застопорился, поскольку блок ХДС/ХСС потребовал четко прописать, при каких обстоятельствах произойдет возвращение к воинской повинности. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в 2011 году.

Теги: мерц, армия, германия, призыв


