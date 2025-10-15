15 Октября 2025
Арест олигарха с австрийским гражданством

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Отбой: в Свердловской области сняли режим угрозы атаки БПЛА

В Свердловской области официально снят режим угрозы атаки БПЛА, который вводился сегодня утром. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
15 октября на Среднем Урале был введен режим реагирования на возможную атаку беспилотников. Сообщалось, что из-за этого у свердловчан могут возникнуть временные перебои в работе мобильного интернета.

Как рассказали сразу несколько читателей Накануне.RU, такие перебои действительно были. По данным уральцев, мобильный интернет не работал у операторов "Билайн" и МТС. А абонент "Мотива" сообщил, что на телефоне не было доступа к мессенджерам, но при этом другие приложения работали как обычно.

Напомним, ровно неделю назад в Свердловской области прошла массовая эвакуация сотрудников предприятий, а абоненты уральского сотового оператора "Мотив" столкнулись с отключением мобильного интернета. Вечером стало известно, что угроза атаки БПЛА на Средний Урал была ликвидирована силами Минобороны.

После этого в правительстве Свердловской области рассказали о трех уровнях оповещений при угрозе атаки беспилотников в регионе.

Ранее 15.10.2025 08:46 Мск В Свердловской области объявлено предупреждение о возможной атаке БПЛА

