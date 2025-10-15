В Свердловской области объявлено предупреждение о возможной атаке БПЛА

На территории Среднего Урала введен режим реагирования на возможную атаку БПЛА. Как сообщает департамент информационной политики региона, из-за этого у свердловчан могут возникнуть временные перебои в работе мобильного интернета. Сейчас специальные службы отслеживают оперативную обстановку.

На данный момент все госучреждения области работают в штатном режиме, на предприятиях для соответствующих ситуаций введен в действие собственный порядок реагирования.

Уральцев просят сохранять спокойствие, быть бдительными и следить за обстановкой только с официальных источников информации:

В случае обнаружения БПЛА, необходимо покинуть опасную зону, сообщить об этом в 112, а далее действовать по инструкции.