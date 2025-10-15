Ущерб на 20 миллионов: Полиция Екатеринбурга рассказала подробности о группе коттеджных воров

В УМВД по Екатеринбургу рассказали новые подробности о преступной группе, промышлявшей воровством в Челябинской и Свердловской областях. Целью воров были коттеджи, из которых, по старым данным, было украдено имущество на сумму свыше 11,5 млн рублей.

Напомним, что вчера полиция Челябинской области сообщила о задержании трех жителей Сургута (одного поймали в Екатеринбурге), причастных к кражам осенью этого года. Однако, по обновленной информации от екатеринбургской полиции, в группе состояло пять человек, среди которых были как жители Сургута, так и Екатеринбурга. Более того, сумма похищенного уже превысила 20 млн рублей.

По словам пострадавших, домушники проникали в коттеджи путем отжатия пластиковых окон или дверей. Чаще всего они забирали ювелирные изделия и дорогие часы известных марок, однако у некоторых также пропали электросамокаты, дорогой алкоголь и даже фен Dyson.

"В ходе изучения видеозаписей с камер наблюдения стало очевидно, что во всех случаях действовала одна и та же группа неизвестных. При сверке информации с коллегами из других регионов выяснилось, что группа совершала хищения попеременно на территории Свердловской и Челябинской областей. При этом злоумышленники могли совершить одну кражу утром в г. Екатеринбурге, а вторую - днем уже в г. Челябинске", - рассказали в полиции.

Чтобы оставаться незамеченными, чаще всего воры подходили к домам со стороны леса, оставляя машину за деревьями, использовали балаклавы и перчатки, "обчищали" коттеджи очень быстро, чтобы успеть убежать, если сработает сигнализация.

Злоумышленник скрывались сразу в Челябинской и Свердловской областях, однако слаженная работа полицейских обоих регионов не дала им скрыться. Все пятеро были найдены, допрошены, а после арестованы, некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В отношении группы расследуется ряд уголовных дел по различными частями ст. 158 УК РФ "Кража". Им вменяются четыре преступных эпизода на территории Екатеринбурга и пять – в Сосновском районе Челябинской области. Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские также проверяют информацию о возможной причастности группы к совершению аналогичных преступлений на территории других субъектов Российской Федерации.