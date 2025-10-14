В Челябинской области задержали грабителей, укравших миллионы из коттеджей

В Челябинской области задержаны трое жителей Сургута, которые подозреваются в серии краж на сумму более 11,5 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Главном управлении МВД по региону.

По данным полиции, злоумышленники проникали в дома в Сосновском районе, похищая драгоценности и деньги. При силовой поддержке Росгвардии оперативники задержали двоих мужчин на территории региона. Третий был пойман в Екатеринбурге.

В лесном массиве был найден тайник с похищенным имуществом. Все подозреваемые взяты под стражу. На данный момент проверяется их причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.