В Казани в аварии погибли трое

На одной из дорог Казани произошла авария. Есть погибшие.

По предварительным данным, ночью 15 октября "Хонда Аккорд" совершила наезд на световую опору освещения. После она налетела на бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе – Восстания.

Три пассажира автомобиля "Хонда Аккорд" скончались на месте. За рулём автомобиля был 21-летний водитель. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает прокуратура Татарстана.