В России авиакомпании выступили за корректировку маршрутов полетов на юге

Авиакомпании ищут возможность сохранить показатели пассажиропотока. Также они ждут изменения правил полётов на юге России, где многие аэропорты закрыты с февраля 2022 г. Эффект от спрямления южных маршрутов оценивается в дополнительные 5 млн пассажиров.

Перевозчики также предлагают перевести на круглосуточную работу ряд закрывающихся на ночь запасных аэродромов, необходимых во время ограничений из-за угрозы атаки беспилотников. Без этих мер годовой пассажиропоток может оказаться ниже прогнозов Минтранса, около 105 млн человек, пишет "Ъ".

Осенний туристический сезон начался с тревожных новостей на двух ключевых для российского туриста направлениях. В Турции на курортах Анталья, Белек, Сиде и Кунду полыхали природные пожары. В отдельных случаях огонь подступал к самым стенам отелей, что вынуждало администрацию идти на экстренную эвакуацию постояльцев. Практически одновременно пляжи в Египте массово закрывались из-за появления акул, что породило волну предупреждений для отдыхающих.