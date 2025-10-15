Директора уральского предприятия оштрафовали на 550 тысяч за коммерческий подкуп

На Среднем Урале вынесен приговор директору ООО "УЗК-Инвест" Сергею Масольду. Суд признал его виновным в коммерческом подкупе и назначил штраф.

Расследование показало, что в 2023 году Масольд передал более 480 тысяч рублей начальнику отдела закупок сырья АО "Пермский мукомольный завод". По версии следствия, взамен тот должен был обеспечить утверждение коммерческих предложений и заключение договоров на поставку пшеницы с предприятием Масольда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сам подсудимый частично признал свою вину – он отрицал факт предварительной договоренности с представителем завода. Верхнепышминский городской суд признал Сергея Масольда виновным в коммерческом подкупе в крупном размере. Ему назначен штраф в размере 550 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что уголовное дело в отношении начальника отдела по закупкам сырья АО "Пермский мукомольный завод" выделено в отдельное производство. Сейчас оно находится в стадии расследования.